Бывший вратарь «Краснодара» высказался об игре Сперцяна
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын призвал полузащитника Эдуарда Сперцяна перейти в топ-евроклуб. Об этом пишут спортивные обозреватели.
Экс-голкипер «быков» в беседе с Metaratings.ru высоко оценил перспективы капитана команды. По мнению Синицына, 25-летний армянский хавбек обладает необходимыми качествами, чтобы проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы.
Спортсмен выразил надежду, что Сперцян всё же окажется в «хорошем европейском клубе», отметив, что разговоры о его уходе ведутся давно, но реального трансфера пока не случилось. При этом эксперт уверен, что академия «Краснодара» способна вырастить достойную смену лидеру.
Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 2029 года. В прошлом сезоне он провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет €25 млн.
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