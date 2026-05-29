«Сложнее играть»: Полузащитник «Оренбурга» заявил о росте сопротивления в РПЛ
Хорди Томпсон назвал уровень РПЛ растущим и сравнил лигу с Бундеслигой и Лигой 1
Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон оценил уровень Российской премьер-Лиги и сравнил РПЛ с Бундеслигой и Лигой 1.
В беседе с Metaratings.ru Томпсон заявил, что не понимает тех, кто говорит о падении уровня РПЛ.
«Уровень лиги растёт, в ней становится сложнее играть. Я говорю это как игрок, который провёл в России уже несколько сезонов. Чемпионаты Франции и Германии — это топ-чемпионаты. РПЛ тоже находится на очень высоком уровне. С еврокубками российские клубы были бы ещё сильнее. В РПЛ очень достойный уровень. Сопротивление здесь иногда бывает просто бешеным», — высказался спортсмен.«Оренбург» завершил сезон-2025/26 на 12-м месте в РПЛ, набрав 29 очков. «Зенит» выиграл чемпионат России с 68 очками. «Краснодар» занял вторую строчку, набрав 66 очков.