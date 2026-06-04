Глава РПЛ Алаев заявил, что Летнего Кубка не будет в 2026 году

04 июня 2026, 18:11

Фото: istockphoto/NiseriN

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что товарищеский турнир, который планировалось провести летом 2026 года в преддверии нового сезона, не состоится. Об этом он рассказал в интервью.





По итогам завершившегося сезона чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков. Второе место занял «Краснодар» (66 баллов), а замкнул тройку призёров «Локомотив» (53 очка).





«К сожалению, не получилось. Тут либо делать хорошо, либо не делать вообще. Сейчас хорошо сделать было сложно», — цитирует Алаева Metaratings.ru.