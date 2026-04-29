Бывший вратарь «Локомотива» объяснил весенний спад клуба короткой скамейкой

Вратарь Биджиев объяснил спад «Локомотива» короткой скамейкой

Экс-голкипер московского «Локомотива» Хасанби Биджиев прокомментировал спад результатов «железнодорожников» после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также дал оценку комплектованию состава.





По словам Биджиева в беседе с Metaratings.ru, весенние проблемы команды связаны с ограниченной скамейкой запасных и отсутствием ротации, что закономерно сказывается на итогах. Он отверг мнение о неумении «Локомотива» распределять силы на дистанции сезона, назвав это клише.



Бывший вратарь пояснил, что подобные разговоры уместны лишь при участии в нескольких турнирах, когда есть возможность давать игрокам паузу. Поскольку «Локомотив» сосредоточен только на чемпионате, причину неудач он видит именно в ограниченном резерве.



В последних пяти матчах РПЛ подопечные Михаила Галактионова набрали всего пять очков, проиграв «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (1:2). После 27 туров «железнодорожники» занимают третье место, имея 49 очков. 1 мая в 28-м туре команду ждёт дерби с «Динамо» (начало в 19:30 мск).



