Экс-нападающий ЦСКА высказался об успехах клуба в РПЛ
Экс-тренер и бывший форвард ЦСКА Ивица Олич прокомментировал выступление «армейцев» в нынешнем сезоне РПЛ и оценил будущее команды.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что клуб серьезно вложился в усиление состава, поэтому непривычно видеть его лишь на шестой строчке. По словам Олича, подбор футболистов в ЦСКА отличный, и в начале сезона он ожидал борьбы за золото.
Однако, добавил специалист, на вторую половину сезона команды явно не хватило. Причем причину этого он назвать затруднился.
После 25 туров ЦСКА набрал 43 очка и занимает шестое место. 21 апреля в Москве команда встретится с «Ростовом» (начало — в 19:45 по московскому времени).
