Главный тренер сборной России Карпин оценил потенциальный переход Батракова в «ПСЖ»

Карпин: Батраков может заиграть в «ПСЖ» сразу после перехода
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» оценил потенциальный переход футболиста московского «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Тренер предположил, что Батраков может присоединиться к «ПСЖ» и сразу начать играть. По его словам, такой сценарий вполне реален.
«Потянет или нет, — пока не попробует, никто не узнает. Если говорить, скажем так, на бумаге, то вряд ли он будет основным игроком сразу», — отметил Карпин.
Батраков — выпускник академии «Локомотива», за основную команду он выступает с 2024 года. В сезоне 2025/26 Российской Премьер-Лиги спортсмен забил десять голов и сделал четыре результативные передачи в 14 матчах. Его соглашение с клубом действует до лета 2029 года.
После 15 туров РПЛ сезона 2025/26 «Локомотив» занимает четвертое место с 30 очками. В 16-м туре команда Михаила Галактионова сыграет против «Краснодара».