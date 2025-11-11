Главный тренер сборной России Карпин оценил потенциальный переход Батракова в «ПСЖ»

11 ноября 2025, 16:22

Карпин: Батраков может заиграть в «ПСЖ» сразу после перехода

Фото: iStock/FOTOKITA

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» оценил потенциальный переход футболиста московского «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».





Тренер предположил, что Батраков может присоединиться к «ПСЖ» и сразу начать играть. По его словам, такой сценарий вполне реален.





«Потянет или нет, — пока не попробует, никто не узнает. Если говорить, скажем так, на бумаге, то вряд ли он будет основным игроком сразу», — отметил Карпин.