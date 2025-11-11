Гасилин: «Зенит» остаётся главным фаворитом чемпионата, команда играет на 60%

11 ноября 2025, 14:29

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что «сине-бело-голубые» не выкладываются полностью на поле, но остаются главными претендентами на чемпионство. Об этом пишет Metaratings.ru.





По словам Гасилина, «Зенит» одержал победы над «Локо» и «Краснодаром», однако потерял значительное количество очков в матчах с командами, находящимися в нижней части турнирной таблицы. В текущем сезоне на выезде петербуржский клуб демонстрирует неудовлетворительные результаты. Тем не менее, для Гасилина «Зенит» по-прежнему остаётся главным претендентом на чемпионство.





«Когда я смотрю их матчи, мне кажется, что они играют на 60%. Каждый игрок может лучше себя показывать. Три очка отставания – немного. Все настраиваются на матчи с «Зенитом». Это флагман нашего футбола и раздражитель. Глобально у «Зенита» не так много проблем, но надо добавлять», — пояснил экс-футболсит клуба.