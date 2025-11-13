Футболист «Оренбурга» поддержал идею вернуть пиво на стадионы

13 ноября 2025, 17:32

Фото: iStock/IL21

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 15-го тура РПЛ высказался о возможном возвращении продажи пива на футбольных аренах.





Напомним, продажа алкоголя на спортивных объектах в России запрещена с 1 января 2005 года. Исключение сделали лишь на время проведения чемпионата мира 2018 года, когда болельщикам разрешили покупать пиво в фан-зонах и на стадионах.





«Не знаю, как было во времена пива на стадионах. Если люди хотят его вернуть — я за. Хочу, чтобы болельщики вернулись на трибуны, чтобы была большая посещаемость», — сказал Хотулёв в интервью Metaratings.ru.