Бывший защитник «Динамо» раскрыл, кто поборется за выживание в текущем сезоне РПЛ

04 августа 2026, 16:16

Футболист Дьяков: за выживание в РПЛ будут бороться «Родина» «Факел» и «Акрон»

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков выразил мнение, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за сохранение прописки в элитном дивизионе будут бороться три клуба: московская «Родина», воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Соответствующее заявление экс-футболист сделал 3 августа.





По словам Дьякова, «Родина» и «Факел» практически не усилились перед стартом чемпионата. Особое внимание он обратил на игру московской команды, отметив, что лично наблюдал за её матчем против «Ростова».





«Нынешние игроки «Родине» просто не подходят. Команде нужно минимум семь новичков, если руководство хочет остаться в РПЛ. Будет тяжеловато мучиться с этим составом. «Родина», «Факел» и «Акрон» – три явных претендента на борьбу за выживание», — цитирует спикера Metaratings.ru.