Бывший защитник «Динамо» высказался о Валерии Карпине
Радослав Батак сравнил «Динамо» и «Спартак»
Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды и выразил своё мнение о шансах «бело-голубых» на победу в Российской Премьер-Лиге.
В беседе с «Metaratings.ru» Батак заявил, что в Российской Премьер-Лиге у «Динамо» и «Спартака» одинаковые шансы на победу, а назначение Карпина на ответственный пост тренера он считает верным.
«Карпин — очень опытный тренер. Он хорошо понимает российский футбол и знает, как в нём работать. Я буду переживать и болеть за «Динамо», — сообщил Радослав.Спортсмен отметил, что «Динамо» и «Спартак» почти не отличаются друг от друга в плане качества состава. По его мнению, сейчас важно, как каждый из них начнёт сезон. Батак добавил, что в данный момент каждая из команд может сделать приобретения, так как трансферная кампания ещё не закончена. «Покупки» значительно помогут в борьбе за чемпионство.