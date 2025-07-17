Бывший защитник «Динамо» высказался о Валерии Карпине

17 июля 2025, 18:12

Радослав Батак сравнил «Динамо» и «Спартак»

Фото: Istock/Stockbox24

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды и выразил своё мнение о шансах «бело-голубых» на победу в Российской Премьер-Лиге.





В беседе с «Metaratings.ru» Батак заявил, что в Российской Премьер-Лиге у «Динамо» и «Спартака» одинаковые шансы на победу, а назначение Карпина на ответственный пост тренера он считает верным.

«Карпин — очень опытный тренер. Он хорошо понимает российский футбол и знает, как в нём работать. Я буду переживать и болеть за «Динамо», — сообщил Радослав.