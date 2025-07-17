Бывший президент «Локомотива» прокомментировала ситуацию с «Уралом», который не попал в РПЛ

17 июля 2025, 17:47

Смородская: с «Уралом» обошлись несправедливо, не взяв в РПЛ

Фото: iStock/Rafa Jodar

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об «Урале». Об этом пишет «РБ Спорт».





На данный момент клуб из Екатеринбурга выступает в Лиге PARI. По мнению Смородской, с командой обошлись несправедливо.





«Клуб из Екатеринбурга имел точное такое же право на освободившееся место, как и «Оренбург». Ситуация получилась нелепая. Конечно, такие вещи надо прописывать в регламенте, чтобы потом не было такой неразберихи», — отметила бывший президент «Локомотива».