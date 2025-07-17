Бывший президент «Локомотива» прокомментировала ситуацию с «Уралом», который не попал в РПЛ
Смородская: с «Уралом» обошлись несправедливо, не взяв в РПЛ
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об «Урале». Об этом пишет «РБ Спорт».
На данный момент клуб из Екатеринбурга выступает в Лиге PARI. По мнению Смородской, с командой обошлись несправедливо.
«Клуб из Екатеринбурга имел точное такое же право на освободившееся место, как и «Оренбург». Ситуация получилась нелепая. Конечно, такие вещи надо прописывать в регламенте, чтобы потом не было такой неразберихи», — отметила бывший президент «Локомотива».
«Урал» занял 4-е место в ФНЛ-2024/25 и вышел в стыковые матчи за выход в РПЛ, но не смог пройти «Ахмат». В результате «Урал» остался во втором дивизионе.
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