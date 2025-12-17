Бывший защитник «Локомотива» Бурлак назвал Мусаева лучшим тренером 2025 года

17 декабря 2025, 11:21

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим в РПЛ в 2025 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Мусаев, по его словам, завоевал чемпионство с «Краснодаром» и сейчас занимает первое место.





«"Зенит" нельзя сбрасывать со счетов, там собраны более сильные игроки. Но "Краснодар" лучше как команда», — отметил Бурлак.