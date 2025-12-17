Бывший защитник «Локомотива» Бурлак назвал Мусаева лучшим тренером 2025 года
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим в РПЛ в 2025 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Мусаев, по его словам, завоевал чемпионство с «Краснодаром» и сейчас занимает первое место.
«"Зенит" нельзя сбрасывать со счетов, там собраны более сильные игроки. Но "Краснодар" лучше как команда», — отметил Бурлак.
В сезоне 2024/25 ФК «Краснодар» впервые завоевал титул чемпиона России. На текущий момент, после 18 туров, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 40 очков.
«Зенит» отстаёт на одно очко, занимая второе место. «Локомотив» с 37 очками находится на третьей строчке, а ЦСКА, набрав 36 очков, расположился на четвёртом месте.