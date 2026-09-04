Бывший защитник московского «Динамо» назвал фаворита в матче со «Спартаком»

04 сентября 2026, 20:18

Дьяков назвал «Спартак» фаворитом

Фото: istockphoto/matimix

Бывший защитник московских клубов «Динамо» и «Спартак-2» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся его бывшие команды. Об этом стало известно 4 сентября.





По мнению эксперта, «красно-белые» имеют психологическое преимущество перед очной встречей, пишет Metaratings.ru. Дьяков отметил, что, хотя «Динамо» постепенно набирает обороты, «Спартак» после обидной потери очков в игре с «Оренбургом» наверняка будет предельно мотивированным. При этом он подчеркнул, что именно подопечные Гильермо Абаскаля в текущем сезоне рассматриваются как реальные претенденты на золото, тогда как динамовцев в число чемпионских гонщиков пока никто не записывает.





«Спартак» — фаворит в этом матче, многое будет зависеть от готовности Барко», — прокомментировал Дьяков.