Губерниев назвал тренера РПЛ, который ближе всех к увольнению

04 сентября 2026, 14:07

Комментатор Губерниев считает тренера РПЛ Шварца ближе всех к увольнению

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил вероятность смены наставников в московских клубах Российской Премьер-Лиги. По его мнению, наибольшие риски потерять работу сейчас у рулевого «бело-голубых» Сандро Шварца.





В беседе с Metaratings.ru Губерниев отметил, что, несмотря на проблемы «Локомотива» и критику в адрес тренера красно-зеленых Михаила Галактионова, ситуация в стане железнодорожников выглядит как работа с тем, что есть. Что касается ЦСКА, то, по словам эксперта, армейцам «не с руки» увольнять Владимира Игдисамова, особенно учитывая беспроигрышную серию команды в чемпионате.





«Я думаю, что из этой тройки ближе всех к увольнению иностранец из «Динамо», несмотря на все проблемы «Локомотива». ЦСКА вообще не проигрывает в РПЛ, так что не понимаю, почему все так ополчились на Игдисамова», — произнес спикер.