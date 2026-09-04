Губерниев назвал тренера РПЛ, который ближе всех к увольнению
Комментатор Губерниев считает тренера РПЛ Шварца ближе всех к увольнению
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил вероятность смены наставников в московских клубах Российской Премьер-Лиги. По его мнению, наибольшие риски потерять работу сейчас у рулевого «бело-голубых» Сандро Шварца.
В беседе с Metaratings.ru Губерниев отметил, что, несмотря на проблемы «Локомотива» и критику в адрес тренера красно-зеленых Михаила Галактионова, ситуация в стане железнодорожников выглядит как работа с тем, что есть. Что касается ЦСКА, то, по словам эксперта, армейцам «не с руки» увольнять Владимира Игдисамова, особенно учитывая беспроигрышную серию команды в чемпионате.
«Я думаю, что из этой тройки ближе всех к увольнению иностранец из «Динамо», несмотря на все проблемы «Локомотива». ЦСКА вообще не проигрывает в РПЛ, так что не понимаю, почему все так ополчились на Игдисамова», — произнес спикер.После шести туров текущего сезона «Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе десять очков. Следующий матч московский клуб проведет на своем поле против принципиального соперника — «Спартака». Встреча состоится 6 сентября, начало запланировано на 18:30 по московскому времени.