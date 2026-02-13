Бывший защитник московского «Динамо» высказался о возможном продлении контракта Лунёва
Точилин: ставка всё равно будет делаться на Лунёва
Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможное продление соглашения голкипера Андрея Лунёва с клубом.
По словам Точилина, решение о пролонгации контракта, судя по всему, приняли руководство и тренерский штаб. Команде необходим опытный вратарь в обойме наряду с молодым и голкипером среднего возраста.
«На сегодняшний момент, видимо, ставка всё равно будет делаться на Лунёва, поэтому его продлевают на год», — сказал собеседник Metaratings.ru.
В текущем сезоне 34-летний Лунёв сыграл за «Динамо» 12 матчей. Он дважды сохранил ворота «сухими» и пропустил 17 мячей.