Бывший защитник московского «Спартака» Гранат прокомментировал поражение «красно-белых» от «Балтики»
Гранат: по игре победа «Балтики» над «Спартаком» была ожидаема
Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал поражение «красно-белых» от «Балтики» в 17-м туре РПЛ со счётом 0:1, передает Metaratings.ru.
Он подчеркнул, что такой исход был вполне предсказуем.
«"Балтика" играла с большой страстью и самоотдачей и добилась победы. Не могу вспомнить, чтобы у «Спартака» было много явных голевых возможностей. Конечно, не так ярко они сыграли в атаке, но всему заслуга – это командная игра "Балтики"», — добавил Гранат.
«Балтика» одержала победу над «Спартаком» в Калининграде, увеличив отрыв от «красно-белых» в турнирной таблице до четырёх очков. В ходе матча с поля был удалён полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов, а главный тренер команды Андрей Талалаев получил красную карточку с тренерской скамьи.
Следующий и заключительный матч «Балтики» в текущем году состоится против «Крыльев Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. Игра пройдёт 7 декабря в 19:00 мск в Калининграде.