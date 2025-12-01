Бывший защитник московского «Спартака» Гранат прокомментировал поражение «красно-белых» от «Балтики»

01 декабря 2025, 16:06

Гранат: по игре победа «Балтики» над «Спартаком» была ожидаема

Фото: iStock/NiseriN

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал поражение «красно-белых» от «Балтики» в 17-м туре РПЛ со счётом 0:1, передает Metaratings.ru.





Он подчеркнул, что такой исход был вполне предсказуем.





«"Балтика" играла с большой страстью и самоотдачей и добилась победы. Не могу вспомнить, чтобы у «Спартака» было много явных голевых возможностей. Конечно, не так ярко они сыграли в атаке, но всему заслуга – это командная игра "Балтики"», — добавил Гранат.