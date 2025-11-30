Месси установил мировой рекорд
Футболист Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голевых передач за всю карьеру. Подробности сообщает «Спорт-Экспресс».
Нападающий «Интер Майами» отдал результативный пас в полуфинале Кубка MLS против «Нью-Йорка». Этот ассист стал для него 405-м и позволил аргентинцу превзойти достижение Ференца Пушкаша.
38-летний футболист увеличил свою серию результативных матчей в плей-офф MLS до восьми игр подряд. В текущем сезоне Месси провёл 40 матчей за «Интер Майами». Он забил 38 голов и сделал 22 голевые передачи.
Месси восемь раз получал «Золотой мяч». Он выступает на профессиональном уровне с 2003 года. Помимо «Интер Майами», аргентинец играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».
