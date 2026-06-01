Бывший защитник московского «Спартака» высказался о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

01 июня 2026, 12:33

Футболист Кутепов: «Зенит» заслужил победу в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2025/26. По его словам, питерский клуб заслужил титул, проявив характер и дождавшись осечки «Краснодара».





Он добавил, что «Зенитом» остаётся только восхищаться. Футболисты держались до последнего, преследовали соперника и в итоге использовали свой шанс.





«Преследовали, наступали на пятки», — цитирует Кутепова Metaratings.ru.