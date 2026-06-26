Бывший защитник сборной России назвал фаворита матча с Францией
Футболист Семёнов: фаворита в матче Норвегии и Франции нет, шансы равны
Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением об игре сборной Норвегии на чемпионате мира-2026 и оценил её перспективы в предстоящем матче третьего тура группового этапа против Франции.
В беседе с Metaratings.ru Семёнов назвал норвежскую команду главным открытием турнира.
«У норвежцев отличная команда. Взаимодействия между игроками налажены. У сборной Франции не будет большого преимущества в этом матче. Шансы на победу у обеих команд почти равны. Сборная Норвегии уже вышла в плей-офф. Там она может пройти очень далеко», — высказался футболист.Сборная Норвегии после двух туров ЧМ-2026 имеет в активе шесть очков и располагается на второй позиции в группе I. Встреча норвежцев и французов состоится 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.