Бывший защитник сборной России назвал фаворита матча с Францией

26 июня 2026, 16:56

Футболист Семёнов: фаворита в матче Норвегии и Франции нет, шансы равны

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Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением об игре сборной Норвегии на чемпионате мира-2026 и оценил её перспективы в предстоящем матче третьего тура группового этапа против Франции.





В беседе с Metaratings.ru Семёнов назвал норвежскую команду главным открытием турнира.

«У норвежцев отличная команда. Взаимодействия между игроками налажены. У сборной Франции не будет большого преимущества в этом матче. Шансы на победу у обеих команд почти равны. Сборная Норвегии уже вышла в плей-офф. Там она может пройти очень далеко», — высказался футболист.