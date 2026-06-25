Сборная Боснии и Герцеговины впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу
Футболисты сборной Боснии и Герцеговины пробились в плей‑офф чемпионата мира после поражения Шотландии от Бразилии со счётом 0:3. Об этом пишет ТАСС.
Команда завершила групповой этап на третьей строчке, набрав четыре очка. Шотландцы, занявшие аналогичную позицию в группе С, уже не смогут опередить Боснию и Герцеговину в борьбе за путёвку в плей‑офф: после их проигрыша как минимум в четырёх группах третьи команды не наберут больше очков, чем боснийцы.
Напомним, что в плей‑офф проходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
Для Боснии и Герцеговины этот выход в плей‑офф является историческим достижением. Сборная этой страны лишь однажды участвовала в чемпионате мира (в 2014 году), где одержала одну победу при двух поражениях и не смогла выйти из группы.
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