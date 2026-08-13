Погребняк назвал трёх главных претендентов на титул РПЛ
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ поведут «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». По его мнению, другим клубам вмешаться в гонку за золото не удастся.
Об этом сообщает Metaratings.ru. После трёх туров единолично лидирует «Краснодар», набравший девять очков. «Зенит» и «Спартак» идут следом с шестью баллами.
В четвёртом туре краснодарская команда встретится на своём поле с «Ахматом». Игра пройдёт 15 августа и начнётся в 20:45 мск. На следующий день «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо» в 14:30, а «Спартак» проведёт гостевой матч против «Балтики» — старт в 19:30 мск.
Павел Викторович Погребняк — известный российский футболист и заслуженный мастер спорта России, добившийся признания как на родине, так и в европейских чемпионатах. Его путь начался в обычном московском дворе, где среди детских игр он впервые почувствовал настоящую любовь к футболу.
Тренировки быстро стали для него естественной частью жизни. Ни громкие ожидания, ни болезненные поражения не смогли сломить его характер. Прямота, настойчивость и стремление идти вперёд — качества, которые отличали Погребняка и помогали ему проявлять себя на поле.
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