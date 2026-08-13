Погребняк назвал трёх главных претендентов на титул РПЛ

13 августа 2026, 13:20

Погребняк: за чемпионство в РПЛ будут бороться «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

Фото: iStock/XiXinXing

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ поведут «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». По его мнению, другим клубам вмешаться в гонку за золото не удастся.