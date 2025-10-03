Тороп рассказал о желании повторить путь Акинфеева и провести всю карьеру в ЦСКА
После матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Локомотивом» вратарь армейцев Владислав Тороп заявил, что мечтает пройти карьерный путь, как у легенды клуба Игоря Акинфеева.
Своими стремлениями футболист поделился в интервью Metaratings.ru.
«Вдохновляет ли путь Акинфеева провести всю карьеру в ЦСКА? Конечно, я с самого детства следил за ним. Сейчас мы тренируемся вместе, у нас вратарская гармония. Я воспитанник академии, впитывал атмосферу ультрас, болельщиков. Усваивал эту реликвию, традицию. Понятно, что не всё зависит от меня, но если будет шанс провести всю карьеру в ЦСКА, буду счастлив», – сказал Тороп.39-летний Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и за время выступлений завоевал шесть золотых медалей чемпионата России, восемь Кубков страны и Кубок УЕФА.
Сам Тороп – воспитанник академии ЦСКА, выступает за основной состав с июня 2020 года. На счету 21-летнего голкипера 45 матчей, из которых 23 – «на ноль», при 27 пропущенных голах.