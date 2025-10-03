Достижения.рф

ПАОК с Чаловым и Оздоевым проиграл «Сельте» в матче Лиги Европы

Фото: istockphoto / Rost-9D

Греческий ПАОК, в составе которого выступили российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, проиграл испанской «Сельте» в выездном матче второго тура Лиги Европы. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».



Бывший полузащитник петербургского «Зенита» сыграл за команду целый матч и получил желтую карточку в концовке встречи. Экс-нападающий московского ЦСКА вышел на замену на 61-й минуте, но ничем помочь ПАОКу не смог.

Счет ближе к концу первого тайма отрыл греческий клуб, однако испанцы успели отыграться до свистка на перерыв. Во второй половине матча «Сельта» забила еще два гола, установив окончательный результат – 3:1.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему его команда идет на первом месте в Российской премьер-лиге.


Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0