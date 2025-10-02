02 октября 2025, 15:52

Кассьерра: моя мечта – оказаться в сборной Колумбии на ЧМ-2026

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился своей мечтой сыграть на чемпионате мира 2026 года за сборную Колумбии.





В эксклюзивном интервью Metaratings.ru футболист отметил, что для любого игрока честь защищать цвета национальной команды.





«У меня есть опыт выступлений за сборную, и я уверен в своих силах», — сказал Кассьерра.