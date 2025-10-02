Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился своей мечтой
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился своей мечтой сыграть на чемпионате мира 2026 года за сборную Колумбии.
В эксклюзивном интервью Metaratings.ru футболист отметил, что для любого игрока честь защищать цвета национальной команды.
«У меня есть опыт выступлений за сборную, и я уверен в своих силах», — сказал Кассьерра.
Футболист отметил, что при должной работе и ответственности у него есть все шансы. По его словам, главное — показывать качественную игру за клуб и помогать «Зениту».
Матео Кассьерра уже четвёртый сезон выступает за «Зенит», с которым трижды стал чемпионом России. В золотом сезоне-2023/24 он забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, а в нынешнем сезоне у колумбийского форварда семь забитых мячей в десяти матчах во всех турнирах.