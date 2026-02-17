«Спартак» хочет оставить Пруцева после аренды в «Локомотиве»
Московский «Спартак» рассчитывает сохранить в составе полузащитника Данила Пруцева, который сейчас выступает за «Локомотив» на правах аренды.
Как сообщает источник Metaratings.ru, «Локомотиву» интересно обсудить возможный выкуп игрока, однако в текущий момент стороны не ведут переговоров и не контактировали по поводу трансфера. При этом спортивный блок «Спартака» продолжает внимательно следить за прогрессом футболиста.
Пруцев имеет контракт со «Спартаком» до 30 июня 2028 года. Его арендное соглашение с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний хавбек провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.
