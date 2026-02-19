Полузащитник «Балтики» Беликов верит в возможность команды победить в РПЛ
Полузащитник «Балтики» Иван Беликов заявил, что команда реально может побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По его словам, многое зависит от старта после зимней паузы.
Как он рассказал в интервью Metaratings.ru, «Балтику» ждут тяжёлые матчи, и именно они покажут готовность команды к борьбе за первое место. Беликов отметил, что каждый игрок в глубине души стремится к чемпионству.
Игрок также прокомментировал сравнение калининградского клуба с английским «Лестером», который сенсационно выиграл АПЛ. Он признал, что определённые параллели возможны, но подчеркнул, что напрямую сравнивать команды пока рано. По его словам, многие клубы ярко проводят первый круг, однако во второй части сезона ситуация может измениться.
После 18 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место, отставая от лидера на пять баллов. В 19-м туре команда сыграет на выезде с «Зенитом». Матч состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.
