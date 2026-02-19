Полузащитник «Балтики» Беликов верит в возможность команды победить в РПЛ

19 февраля 2026, 13:41

Фото: iStock/Anton Vierietin

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов заявил, что команда реально может побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По его словам, многое зависит от старта после зимней паузы.