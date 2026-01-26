В Италии при странных обстоятельствах скончался известный бодибилдер «Гигант»

26 января 2026, 05:23

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини по прозвищу «Гигант» умер от инфаркта в 48 лет

Андреа Лорини (Фото: Instagram* @andrealorini77)

В Италии скончался бодибилдер Андреа Лорини, известный под прозвищем «Гигант». Об этом пишет газета Daily Star (DS).