В Италии при странных обстоятельствах скончался известный бодибилдер «Гигант»
В Италии скончался бодибилдер Андреа Лорини, известный под прозвищем «Гигант». Об этом пишет газета Daily Star (DS).
Мать спортсмена обнаружила 48-летнего сына без сознания, когда пришла в его дом в коммуне Кьяри 20 января. Женщина вызвала медиков, но прибывшие специалисты не смогли спасти Лорини.
По предварительным данным, причиной смерти стала «внезапная болезнь», которая привела к инфаркту. Семья атлета не дала разрешения на проведение вскрытия. Других подробностей в материале не приводится.
Лорини был заметной фигурой в итальянском бодибилдинге. В 2017 и 2019 годах он занимал третьи места на соревнованиях Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB). Спортсмен также работал финтес-тренером.
