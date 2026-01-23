Бывший тренер «Динамо» оценил назначение Газзаева в консультативный совет клуба

23 января 2026, 13:55

Силкин: Газзаев принесет пользу «Динамо»

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин одобрил включение Валерия Газзаева в консультативный совет московского клуба, подчеркнув, что специалист хорошо знаком с руководством «бело‑голубых».





Ранее гендиректор москвичей Павел Пивоваров в интервью «Чемпионату» подтвердил назначение Газзаева в консультативный совет. Деятель спорта в прошлом выступал за «Динамо» как футболист, а также дважды возглавлял команду в период с 1991-1993 гг. и в 2000–2001 годах.





«Валерий Георгиевич знает руководство клуба, а руководство знает его. Он будет полезен «Динамо», — прокомментировал Силкин Metaratings.ru.