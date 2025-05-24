Неаполитанский «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу в 4-й раз

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Клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».
Встреча 38-ого тура завершилась со счетом 2:0. На 42-й минуте игры гол забил полузащитник Скотт Мактоминей, а на 51-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. «Наполи» обошел в турнирной таблице своего ближайшего преследователя клуб «Интер» всего на одно очко, набрав за сезон 82 балла.
Главный тренер команды Антонио Конте к ее четвертому титулу в своей истории. Ранее «Наполи» завоевывал чемпионство в 1987, 1990 и 2023 годах.
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Главный тренер команды Антонио Конте к ее четвертому титулу в своей истории. Ранее «Наполи» завоевывал чемпионство в 1987, 1990 и 2023 годах.
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Иван Мусатов