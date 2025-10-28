Губерниев не исключил возвращение Лички в один из клубов РПЛ
Metaratings: Губерниев не удивится, если Личка будет в «Спартаке»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не исключил, что тренер Марцел Личка может вернуться в одну из команд Российской Премьер‑лиги.
В понедельник, 27 октября, стало известно об увольнении чешского специалиста из турецкого «Фатих Карагюмрюк», который он возглавлял с лета 2025 года. Губерниев заявил Metaratings.ru, что не видит Личку в «Динамо», но допускает его приход в другой клуб РПЛ.
«Если его сейчас возьмет «Спартак», мы не удивимся этому, хотя я против иностранцев в «Спартаке», — отметил собеседник.
Ранее Личка руководил московским «Динамо» с 2023-го и привёл команду к серебру чемпионата России в 2024-м. В мае текущего года он покинул пост и перешёл в турецкий клуб.