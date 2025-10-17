Бывшую жену экс-вратаря «Локомотива» Нигматуллина ищут судебные приставы из-за многомиллионного долга
Экс-жену Руслана Нигматуллина ищут судебные приставы из-за долга в 59 млн рублей
Бывшую жену экс-вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина Елену ищут судебные приставы из-за долга в 59 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash на спорте.
16 октября возбуждено исполнительное производство в отношении Елены Нигматуллиной.
Ранее Руслан одержал победу над ней в суде. Согласно решению судебной инстанции, женщина обязана вернуть Нигматуллину 59 миллионов рублей.
Однако Елена нарушила условия и продала их квартиру в Москве, выручив за недвижимость 121 миллион рублей. После этого она покинула Россию. Кроме того, экс-супруга спортсмена претендовала на половину квартиры, расположенной в Майами.
Читайте также: