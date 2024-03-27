БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» занял первое место по итогам регулярного сезона Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Химчане обеспечили себе победу в «регулярке» за четыре тура до её окончания. В турнирной таблице на их счету – 26 побед в 30 матчах и 56 очков. У ближайшего преследователя, клуба «Иркут», – 52 очка. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В символическую пятёрку чемпионата включён центровой «Химок», серебряный призёр Олимпиады 2020 в Токио в составе российской команды 3х3 Илья Карпенков.
В плей-офф Суперлиги подмосковный коллектив сыграет с командой из Ижевска «Купол-Родники». Первые матчи состоятся 1 и 3 апреля на домашней арене «Химок». Затем серия переедет на гостевую площадку. Игры запланированы на 7 и 9 апреля.
Серия продлится до трёх побед. При необходимости 13 апреля в Химках проведут дополнительную игру.
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Фото: пресс-служба Минспорта МО
В плей-офф Суперлиги подмосковный коллектив сыграет с командой из Ижевска «Купол-Родники». Первые матчи состоятся 1 и 3 апреля на домашней арене «Химок». Затем серия переедет на гостевую площадку. Игры запланированы на 7 и 9 апреля.
Серия продлится до трёх побед. При необходимости 13 апреля в Химках проведут дополнительную игру.
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Лора Луганская