Подмосковные юниорки завоевали четыре медали первенства России по шорт-треку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и две серебряные медали выиграли представительницы Московской области на первенстве страны по отдельным дистанциям среди юниоров по шорт-треку, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Три награды из четырёх принесла подмосковной команде Фаиля Аймалетдинова. Она стала лучшей в забегах на 1000 и 1500 метров, а также получила серебряную награду в забеге на 500 метров. Причём победительнице — спортсменке из Свердловской области — она уступила только 0,066 секунды», — отмечается в сообщении.Вторую серебряную медаль Московской области принесла командная эстафета на 3 тысячи метров. Участие в ней приняли, помимо Фаили Аймалетдиновой, Дарья Краснокутская, Анна Козулина, Анна Телеганова и Елена Купалева. Первое место в командной эстафете завоевала команда Санкт-Петербурга с преимуществом в 0,063 секунды.
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