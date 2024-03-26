Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на международном турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду выиграл спортсмен Иван Юртаев в весовой категории до 55 кг. В решающей схватке он одолел представителя Чечни. Серебро подмосковной команде принесла Эвелина Босиек, сражавшаяся в весе до 57 кг. А бронзовые медали завоевали Сергей Ли в категории до 46 кг, Даниял Идармачев в категории до 60 кг и Тимур Алиев, сражавшийся в весовой категории до 81 килограмма», — отмечается в сообщении.Соревнования по дзюдо проходили в Санкт-Петербурге с 21 по 25 марта. В них приняли участие более 8000 спортсменов из 57 регионов Российской Федерации, а также представители Азербайджана, Белоруссии и Туркменистана.
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