Подмосковный дзюдоист Топтыгин стал победителем первенства мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Алексей Топтыгин из Подмосковья завоевал золотую медаль на первенстве мира по дзюдо в Перу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортсмен из городского округа Щёлково выступал на мировом первенстве среди юношей в категории до 50 кг. В финальной встрече он взял верх над бразильцем Юри Переирой. На данный момент среди всех российских спортсменов на первенстве мира по дзюдо лишь Топтыгин удостоился награды высшего достоинства», – уточнили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходит в столице Перу – Лиме с 28 по 31 августа. За медали турнира также поборются подмосковные спортсмены Эвелина Босиек из городского округа Домодедово и Рустам Кадзаев из Дмитровского городского округа.
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