Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотых, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В команду Московской области вошёл 21 спортсмен. Десять медалей подмосковная сборная завоевала на чемпионате страны и ещё тринадцать — на соревнованиях национального первенства», — отмечается в сообщении.Представитель Подмосковья Максим Гуцалов выиграл семь медалей чемпионата: золото в дисциплине «трек 1000 метров», а также два серебра и четыре бронзы в ряде других дисциплин. Призёрами чемпионата стали также Виктория Юденкова и Максим Таширев.
Награды первенства России в копилку подмосковной сборной принесли Маргарита Ручейкова. Фёдор Павлов, Алиса Филатова и Диана Махмудова, а Виктория Ручейкова завоевала сразу три высших награды.
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