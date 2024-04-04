БК «Химки» одержал вторую победу в четвертьфинале чемпионата России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Клуб «Химки» вновь обыграл ижевский «Купол-Родники» в четвертьфинале чемпионата России по баскетболу. Второй матч, который прошёл в Баскетбольном центре городского округа Химки, завершился со счётом 82:63 в пользу хозяев площадки.
«Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Мы ведём со счётом 2:0, но серия длится до трёх побед. В следующем матче постараемся сделать максимальный акцент на защиту. У нас увеличился состав. В основу добавили Дениса Мышалова и Виталия Савицкого. Денис впервые вышел на площадку в официальном матче и сыграл очень достойно – за первые 12 минут набрал четыре очка и сделал три подбора», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.В плей-офф участвуют восемь лучших команд по результатам регулярного чемпионата. Четвертьфинальная серия чемпионата России длится до трёх побед одной из команд.
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Лора Луганская