Подмосковные спортсменки завоевали две медали первенства России по вольной борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую и одну бронзовую медаль завоевали спортсменки из Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль выиграла представительница Подмосковья Лилиана Казьмина в весовой категории до 69 килограммов. В финальной встрече она победила дагестанскую спортсменку Зухру Казулаеву. А бронзу в этой категории поделили Алина Кириейлите из Коми и москвичка Евангелия Бережнова», — говорится в сообщении.Ещё одну медаль — бронзовую — принесла Подмосковью Александра Рекина, выступавшая в весе до 43 килограммов. Золотой в этой категории завоевала представительница Иркутской области Александра Березовская, серебро досталось Елизавете Крыловой из Ивановской области.
Читайте также:
Тренер Билялетдинов заявил о необходимости смены состава в «Локомотиве»
Мостовой заявил о сохранении интриги финала РПЛ
В финале Кубка России подмосковные гандболисты сыграют против ЦСКА
Лев Каштанов