БК «Химки» поднялся на третью позицию в чемпионате Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду «Барнаул» в домашнем матче чемпионата Суперлиги со счётом 79:68. По результатам встречи химчане поднялись на третью строчку турнирной таблицы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В начале матча «Химки» долго не могли найти свою игру в нападении. Благодаря Владиславу Шарапову стартовую четверть закончили с 13 очками. Затем баскетболисты прибавили в счёте и вышли в лидеры. В третьей 10-минутке обе команды создали друг другу сложности в атаке, но благодаря удачной второй четверти «Химки» ушли на перерыв при «+1». В заключительном отрезке Фёдор Ключников, Александр Мальцев и Виктор Заряжко тремя трёхочковыми бросками позволили обойти соперника.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
«У нас более опытная команда. Было много потерь, которые не давали нам оторваться чуть раньше. Мы провели семь игр в четырёх разных городах, но ребята выдержали январский марафон», – отметил главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.Следующий домашний матч химчане проведут 12 февраля. Соперником станет команда «Челбаскет». Игра начнётся в 19 часов в баскетбольном центре «Химки». Вход будет свободным.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
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