Химчанка Яна Егорян выиграла Всероссийскую серию Гран-при по фехтованию

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Победителей серии определили по итогам выступления в крупнейших всероссийских турнирах прошлого года. Серия Гран-при включала чемпионат России, Кубок России и всероссийские соревнования по видам оружия. Егорян одержала победу среди женщин в категории «сабля». Спортсменка выступала под руководством тренера Дмитрия Глотова», – говорится в сообщении.На церемонии награждения фехтовальщице вручили памятные медали, фигурки фехтовальщиков ручной работы и приз в размере 500 тыс. рублей. Половину денежного вознаграждения спортсменка решила потратить на развитие детского фехтования.
«Я свой приз решила разделить с командой моего первого тренера Сергея Александровича Сёмина. Деньги пойдут на нужды его воспитанников», – сказала Яна.Также впервые в истории прошло награждение тренеров, воспитавших российских олимпийских чемпионов. Наставникам вручили памятные золотые значки.
До этого в Химках провели Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы Яны Егорян. Турнир собрал сотни спортсменов со всей страны и стал одним из самых масштабных детских соревнований по фехтованию в России.
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