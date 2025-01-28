Юные химкинские баскетболисты пробились в финал первенства России

Российский тренер Рамазаг Исмаилов оценил бой Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза. По его мнению, он ожидал досрочной победы дагестанца, но ирландец сопротивлялся достойно. Усман, отметил он, в один из моментов и вовсе оказался на грани.