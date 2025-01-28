Юные химкинские баскетболисты пробились в финал первенства России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва №1 из Химок стали финалистами первенства России. По результатам матчей полуфинала юные баскетболисты взяли бронзу всероссийских соревнований и завоевали путёвку в финал, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанники СШОР №1 представили сборную «Московская область-2» среди участников в возрасте до 18 лет. Химчане 2008 года рождения под руководством тренера Андрея Тимофеева приняли участие в пяти играх, в трёх из которых одержали победу – над командами из Ленинградской, Самарской и Ростовской областей», – уточнили в пресс-службе.Среди 27 команд было разыграно 12 путёвок в финал. В решающий этап соревнований попали по две сильнейшие команды из каждой группы, а также две лучшие команды среди занявших третьи места.
Ранее воспитанники СШОР №1 выиграли соревнования по баскетболу 3х3 Московской областной Федерации. Среди юниоров до 17 лет подопечные тренера Романа Юдаева приняли участие в пяти матчах, и все завершились в пользу подмосковных спортсменов. Они обыграли соперников из Можайска, Солнечногорска, Красногорска и Истры, заняв первое место.
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Лора Луганская