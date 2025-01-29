Подмосковный фристайлист Буров завоевал серебро на этапе Кубка России

Максим Буров (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсмен из Московской области Максим Буров выиграл серебряную медаль на втором этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Максим Буров поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в соревнованиях среди мужчин в дисциплине «акробатика». Золотую медаль завоевал фристайлист из Москвы, а бронзовую — спортсмен, представляющий Республику Башкортостан», — говорится в сообщении.В Минспорта Подмосковья напомнили, что ранее Максим Буров взял золотую медаль в дисциплине «акробатика» на первом этапе Кубка России по фристайлу.
Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу проводятся в столице Башкирии Уфе с 25 по 29 января.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при.
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