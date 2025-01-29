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Подмосковный фристайлист Буров завоевал серебро на этапе Кубка России

Максим Буров (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Максим Буров (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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Спортсмен из Московской области Максим Буров выиграл серебряную медаль на втором этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Максим Буров поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в соревнованиях среди мужчин в дисциплине «акробатика». Золотую медаль завоевал фристайлист из Москвы, а бронзовую — спортсмен, представляющий Республику Башкортостан», — говорится в сообщении.
В Минспорта Подмосковья напомнили, что ранее Максим Буров взял золотую медаль в дисциплине «акробатика» на первом этапе Кубка России по фристайлу.



Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу проводятся в столице Башкирии Уфе с 25 по 29 января.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при.

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#башкирия
#подмосковье
Химчанка Яна Егорян выиграла Всероссийскую серию Гран-при по фехтованию
28 января 2025, 22:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Победителей серии определили по итогам выступления в крупнейших всероссийских турнирах прошлого года. Серия Гран-при включала чемпионат России, Кубок России и всероссийские соревнования по видам оружия. Егорян одержала победу среди женщин в категории «сабля». Спортсменка выступала под руководством тренера Дмитрия Глотова», – говорится в сообщении.
На церемонии награждения фехтовальщице вручили памятные медали, фигурки фехтовальщиков ручной работы и приз в размере 500 тыс. рублей. Половину денежного вознаграждения спортсменка решила потратить на развитие детского фехтования.
«Я свой приз решила разделить с командой моего первого тренера Сергея Александровича Сёмина. Деньги пойдут на нужды его воспитанников», – сказала Яна.
Также впервые в истории прошло награждение тренеров, воспитавших российских олимпийских чемпионов. Наставникам вручили памятные золотые значки.

До этого в Химках провели Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы Яны Егорян. Турнир собрал сотни спортсменов со всей страны и стал одним из самых масштабных детских соревнований по фехтованию в России.

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#минспорт мо
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#московская область
#турнир
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14-летний россиянин Ахмедов обыграл чемпиона мира по шахматам Карлсена
28 января 2025, 22:20

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Знаменитый датский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен потерпел неожиданное поражение на турнире по онлайн-шахматам. Его победителем стал 14-летний игрок из России Давид Ахмедов.
Встреча проходила в рамках второго тура, сообщает «Чемпионат.ком». Датчанин играл чёрными фигурами. Он занимает первое место в мировом рейтинге. Юный шахматист из России не входит даже в ТОП-100. Вероятно, после этой победы Ахмедов продвинется вверх в списке лучших игроков мира.

Напомним, на завершившемся недавно в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий разделили первое место. По правилам финала он состоял из четырёх партий. Первые две остались за датчанином. Но затем дважды выиграл уже Непомнящий. После этого достойные соперники согласились на ничью, а Международная федерация шахмат (ФИДЕ) признала их обоих победителями мирового первенства.

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Юные химкинские баскетболисты пробились в финал первенства России
28 января 2025, 22:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва №1 из Химок стали финалистами первенства России. По результатам матчей полуфинала юные баскетболисты взяли бронзу всероссийских соревнований и завоевали путёвку в финал, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанники СШОР №1 представили сборную «Московская область-2» среди участников в возрасте до 18 лет. Химчане 2008 года рождения под руководством тренера Андрея Тимофеева приняли участие в пяти играх, в трёх из которых одержали победу – над командами из Ленинградской, Самарской и Ростовской областей», – уточнили в пресс-службе.
Среди 27 команд было разыграно 12 путёвок в финал. В решающий этап соревнований попали по две сильнейшие команды из каждой группы, а также две лучшие команды среди занявших третьи места.

Ранее воспитанники СШОР №1 выиграли соревнования по баскетболу 3х3 Московской областной Федерации. Среди юниоров до 17 лет подопечные тренера Романа Юдаева приняли участие в пяти матчах, и все завершились в пользу подмосковных спортсменов. Они обыграли соперников из Можайска, Солнечногорска, Красногорска и Истры, заняв первое место.

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В обновлённом спорткомплексе «Орион» смогут заниматься 3 тыс. человек
28 января 2025, 18:46

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил в балашихинском микрорайоне Железнодорожный спорткомплекс «Орион», на котором завершили капремонт. Он осмотрел обновлённый спортивный объект, поговорил с юными спортсменами и их тренерами.
Уже сейчас жители занимаются в спортивных и тренажёрных залах, на стадионе и крытой ледовой площадке. В феврале – марте начнут работу два бассейна и крытый футбольный манеж с искусственным газоном, который строит инвестор.
«Мы отремонтировали стадион «Орион». Это очень важно для большого городского округа Балашиха. Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Сейчас в спорткомплексе тренируются почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно, – сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (третий слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор также обратился к юным футболистам.
«Тренер хвалит вас, говорит, что вы – красавцы, очень стараетесь. Теперь у вас есть поле с подогревом – это совсем другое дело. Мамы рады, что дети занимаются спортом, общаются, такие дружные. Успехов вам, ребята», – сказал глава региона.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Капремонт самого большого в округе спорткомплекса 1959 года постройки начали в конце 2022-го. «Орион» стал одним из первых объектов, которые привели к единому стандарту спортивных учреждений Подмосковья. По региональной госпрограмме на стадионе обновили трибуны, подтрибунные помещения, спортзалы, раздевалки, взрослый и детский бассейны, которые откроют в ближайшее время. Там также привели в порядок и оснастили детскую спортшколу, обновили беговые дорожки.
«Здесь уютные помещения, очень хорошие раздевалки, тренерская, и, конечно, сами залы. Здесь есть всё для тренировочного процесса, чтобы мы показывали лучшие результаты», – сказала президент Федерации лёгкой атлетики Балашихи, тренер спортшколы «Орион» Кристина Угарова.

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

17-летний Матвей Долбиков занимается лёгкой атлетикой в спорткомплексе более трех лет.
«Я застал «Орион» до реконструкции. То, что мы видим, – это, конечно, небо и земля. Всё супер, прикольный интерьер. Раньше было не очень приятно заниматься, сейчас намного лучше. Прекрасный зал, дорожки. Думаю, что это поможет добиться ещё больших успехов», – поделился Матвей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Теперь на «Орионе» есть футбольное поле с подогревом, которое может принимать профессиональные соревнования РФС регионального уровня второй категории. Инвесторы завершают возведение крытого футбольного манежа с искусственным газоном, который планируют открыть в марте.

По просьбе жителей в феврале прошлого года начала работу крытая ледовая арена «Орион Технопул», построенная за счёт инвестора. В ее составе – хоккейная площадка с трибунами на 380 зрителей, спортзал, бросковая зона, раздевалки и кафе. Работают секции по хоккею и фигурному катанию, а также предусмотрены сеансы массового катания.
«Мы возвели на месте заброшенной хоккейной площадки серьёзную многофункциональную ледовую арену. Второй этап – футбольный манеж. Важно отметить, что мы предоставляем льготные условия для занятий участникам СВО и многодетным семьям», – сказал руководитель производственной компании ООО «Технопул-Р» Ринат Ягудин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв поблагодарил инвесторов, которые вносят вклад в спортивное воспитание детей и подростков.

После завершения всех работ в спорткомплексе смогут заниматься порядка 3 тыс. человек, в том числе участники программы «Активное долголетие». Для детей и взрослых работают секции по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо, кикбоксингу, лёгкой атлетике, тхэквондо, футболу, боксу, теннису, плаванию и водному поло.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию трёх ФОКов в Раменском, Бронницах и Лобне, детской спортшколы в Клину, а также стадионов в Щёлкове, Люберцах, Луховицах и Реутове, а также капремонт 10 муниципальных объектов. Кроме того, в разных городских округах обновят девять футбольных стадионов, начнут проектные работы по Ледовому дворцу для хоккейного клуба «Химик» в Воскресенске и футбольной спортивной базе в Химках.

Помимо этого, в 2025 году ещё 150 физкультурно-оздоровительных комплекса оснастят камерами с искусственным интеллектом. Они помогут анализировать эффективность использования спортивных объектов и перераспределять нагрузку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Стало известно, сколько «Зенит» потратил на трансфер игроков из Южной Америки
«Зенит» потратил почти 300 млн евро на трансфер игроков из Южной Америки
28 января 2025, 17:45

Фото: iStock/FotografieLink

Петербургский ФК «Зенит» потратил почти 300 млн евро за последние десять лет на трансфер игроков из Южной Америки. Об этом сообщает Metaratings.ru, проанализировавший траты клуба по данных портала Transfermarkt.
С 2015 года «Зенит» потратил на южноамериканских футболистов 298,67 млн евро, отмечает портал. Больше всего заработали на этом команды из Бразилии и Аргентины — 167,37 млн.

Тремя самыми дорогими игроками из этого региона для петербуржцев стали Малком, Луис Энрике и Юри Альберто — 41 млн, 33 млн и 25 млн евро соответственно. На данный момент из них в «Зените» остался лишь Луис Энрике.

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Тренер Исмаилов: Нурмагомедов был на грани в бою с Хьюзом
28 января 2025, 17:43

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский тренер Рамазаг Исмаилов оценил бой Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза. По его мнению, он ожидал досрочной победы дагестанца, но ирландец сопротивлялся достойно. Усман, отметил он, в один из моментов и вовсе оказался на грани.
«Думал, что Нурмагомедов досрочно выиграет, но Хьюз оказал достойное сопротивление и моментами пробивал Усмана. Хорошо цеплял, работал в корпус, и Нурмагомедов на морально-волевых выдержал. Один момент был вообще на грани», — поделился мнением Исмаилов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Усман Нурмагомедов одержал победу над Полом Хьюзом по решению судейского большинства. Их бой стал главным событием PFL Road to Dubai Champions Series 1. На счету дагестанца 19 побед и ни одного поражения, у Хьюза — 13 побед и два проигрыша.

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#интервью
#спорт
#бокс
#борьба
#победа
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Науменков заявил, что надеется на возврат сборной России к международному хоккею
28 января 2025, 17:38

Фото: iStock/vchal

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков заявил, что надеется на возвращение сборной России по хоккею на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). По его мнению, Россия должна выступать на всех турнирах мировой арены.
«Возвращение сборной России в турниры IIHF? Я очень на это надеюсь. Играть надо – тут другого ответа даже быть не может. Я считаю, что сборная России должна играть на всех международных турнирах. И все игроки в любой лиге мира так думают. Посмотрите, сколько сильнейших хоккеистов играют в КХЛ, сколько россиян играет в НХЛ — вот весь ответ», — отметил хоккеист в интервью Metaratings.ru.
Напомним, российским хоккеистам запретили участвовать в международных турнирах IIHF после начала СВО. Недавно появилась информация, что в начале февраля федерация рассмотрит возможность возвращения национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.

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#сво
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Исход боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили оценили как ничью
Боец Штырков оценил как ничью исход боя Нурмагомедова против Двалишвили
28 января 2025, 17:36

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков прокомментировал бой Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили, заявив, что оценил бы его как ничью. По его мнению, грузин «больше пропустил в ударке», а борьба была примерно равной.
«И чемпиона не меняют, если бой с претендентом равный. Это логичное и адекватное правило. Бой был равным. У нас есть чемпион. Зачем его менять? Претендент показал хороший и равный бой. <…> Я бы дал ничью, но суть не меняется. Претендент должен не быть достойным титула или равным чемпиону, а именно забирать пояс», — посетовал Штырков в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

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#интервью
#спорт
#борьба
#бокс
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Московская область впервые примет этап чемпионата России по волейболу на снегу
28 января 2025, 15:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 19-22 февраля примет этап чемпионата России по волейболу на снегу. Эти соревнования пройдут в Московской области впервые, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

«В турнире примут участие 22 команды из Калининградской и Московской областей, Казани, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Краснодара, Нового Уренгоя, Кемерова и Белоруссии. Подмосковье будут представлять женский клуб «Заречье-Одинцово» и мужской – «Реутов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в ведомстве, представительницы команды «Заречье-Одинцово» дважды выигрывали чемпионат страны по этому виду спорта – в 2022 и 2023 годах. А в прошлом сезоне подмосковные волейболистки стали вице-чемпионками, уступив в финале брянскому «Спартаку».

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