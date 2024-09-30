Боксёры из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

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Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.