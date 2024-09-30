Боксёры из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали турнира завоевали боксёры из подмосковного Чехова Андрей Салий в весовой категории 70 кг и Роман Поляков в весовой категории 57. Серебряную медаль в копилку областной команды принёс химкинский боксёр Артур Мосоян, выступающий в весовой категории 63 кг. А бронзовые награды выиграли Кристиян Череповский из Ногинска в весовой категории 66 кг и Аббосбек Гафуровиз Ивантеевки, соревнующийся в категории 60 кг», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в Москве с 23 по 28 сентября, участниками турнира стали 246 лучших боксёров из 36 регионов России в возрасте 15-16 лет.
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