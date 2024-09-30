Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в финал Кубка России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово-2» успешно преодолел предварительный этап и завоевал путёвку в финал Кубка России среди молодёжных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальной игре группового этапа команда из Московской области обыграла команду «Спарта-2» из Нижнего Новгорода со счётом 3:0, заняв первое место в своей группе. В первом матче плей-офф «Заречье-Одинцово» встретится с командой «Ленинградка-2».
Кроме того, на предварительном этапе «Заречье-Одинцово» победило команды «Динамо-Метар-3» из Челябинска (3:1), «Прибой» из Тюмени (3:0), «Динамо Ак Барс-УОР» из Казани (3:0) и «Протон-2» из Саратовской области (3:1).
Кубок России среди молодёжных команд по волейболу проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Кроме того, на предварительном этапе «Заречье-Одинцово» победило команды «Динамо-Метар-3» из Челябинска (3:1), «Прибой» из Тюмени (3:0), «Динамо Ак Барс-УОР» из Казани (3:0) и «Протон-2» из Саратовской области (3:1).
Кубок России среди молодёжных команд по волейболу проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова