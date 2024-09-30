Подмосковные бобслеисты завоевали семь медалей на российском турнире сильнейших

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на турнире сильнейших «Бобсстарты. Звезды бобслея России», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Представители Подмосковья заняли весь пьедестал почёта в дисциплине «бобстарт-2» среди мужчин. Золото взяла команда Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева, серебряную медаль завоевали Павел Травкин и Александр Ефимов, а бронзовую выиграл дуэт подмосковного спортсмена Даниила Кулешова со столичным бобслеистом», — говорится в сообщении.Ещё одну золотую медаль бобслеисты из Московской области завоевали в соревновании мужских четвёрок. Участниками победного старта стали Ростислав Гайтюкевич, Александр Ефимов. Павел Травкин и Алексея Лаптева. А третье золото подмосковной сборной принесла Анастасия Курышева в дисциплине «монобоб».
Серебряную медаль Анастасия Курышева завоевала в дисциплине «бобстарт-2» среди женщин в паре с красноярской спортсменкой, а ещё одна бронзовая медаль была завоёвана второй подмосковной мужской четвёркой в составе Степана Дубинко, Владислава Скулина, Данилы Курилина и Даниила Кулешова.
Соревнования проводились в подмосковной деревне Парамоново.
Читайте также:
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в финал Кубка России
В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко
Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже
Лев Каштанов