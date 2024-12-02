Бобер назвал причины победы «Крыльев Советов» над «Зенитом»

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Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер заявил, что его бывшая команда выиграла у «Зенита» благодаря игре вторым номером, работе вратаря Сергея Песьякова и победе над «Ахматом» в домашнем матче.
«Крылья» сыграли вторым номером, удачно реализовали свои моменты. Хорошо сыграл вратарь Песьяков. <…> Мне кажется, в моральном плане сильно помогла победа в домашнем матче над «Ахматом». Она позволила больше думать о футболе, чем о внешней обстановке», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.Бобер также подчеркнул, что в зимний перерыв команде пойдет на пользу то, что перед ним они одержали победу. Это, по его мнению, поспособствует «неплохому моральному состоянию» во время подготовки.
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