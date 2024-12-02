Стало известно, сколько заработала «Сибирь» на продаже Шашкова

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Стало известно, сколько хоккейный клуб «Сибирь» заработал на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист». Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 15 миллионов рублей.
Новый клуб заключил двусторонний контракт с хоккеистом сегодня, 2 декабря. Он продлится до 31 мая 2025 года. Шашков будет выступать под 99-м номером.
Ранее бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.
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