Стало известно, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство

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Бывший главный тренер московского ФК «Динамо» Сергей Силкин заявил, что «Краснодар» не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне. По его словам, команде мешает психологическая неустойчивость.
Силкин отметил, что заранее знал о спаде результативности «быков», так как ни одна команда не может «пройти сезон ровно».
Ранее один из нападающих «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.
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«Пока я не вижу, что «Краснодар» сможет реально побороться за чемпионство. Команда очень неустойчива психологически», — подчеркнул он в беседе с «РБ Спорт».
Ранее один из нападающих «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.
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