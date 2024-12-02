В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника

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Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ).ю По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.
Накануне, 1 декабря, «Краснодар» проиграл «Спартаку» в домашнем матче со счетом 0:3.
Футболист подчеркнул, что несмотря на поражение «Краснодару» нельзя поддаваться панике и продолжать работать, стремясь к победе на следующей неделе.
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«Самый тяжелый соперник за прошедшие матчи? Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч», — поделился Кордоба в беседе с «РБ Спорт».
Футболист подчеркнул, что несмотря на поражение «Краснодару» нельзя поддаваться панике и продолжать работать, стремясь к победе на следующей неделе.
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Данил Пономарев