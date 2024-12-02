В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ).ю По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.