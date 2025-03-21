Боец АСА Адам Богатырёв предсказал российскую пару в финале Гран-при PFL

Фото: istockphoto/maria zheleznova
Бывший претендент на титул чемпиона АСА в тяжёлом весе Адам Богатырёв поделился ожиданиями относительно исхода представительного турнира Гран-при PFL. По его мнению, в решающем поединке соревнований встретятся российские бойцы.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен довольно уверенно назвал даже конкретные фамилии. Он полагает, что в финале вполне могут встретиться Сергей Билостенный и Олег Попов. Опытный мастер единоборств подчеркнул, что он не просто гадает, а готов обосновать свой выбор фаворитов.
Напомним четвертьфинальные пары турнира Гран-при PFL: Валентин Молдавский и Сергей Билостенный, Александр Романов и Тимоти Джонсон, Пуйя Рахмани и Абрахам Бабли, а также Линтон Васселл и Олег Попов. Исходя из сетки, прогноз Богатырёва вполне может оказаться точным. Хотя предсказать победителя известный боец не взялся.
Читайте также:
«Прославляет Россию больше, чем футбол»: Гор Азизян призвал не бросать тень на ММА
Российский блогер Милохин выиграл второй боксерский бой подряд
Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант
«Олег легко победит Васселла. Это удобный для него соперник. Есть еще Александр Романов, который встречается с «вахтером» Тимом Джонсоном. И самым интересным поединком стала бы встреча Романова и Попова. Стили делают бои. Это будет самый конкурентный поединок. Но ставлю на финал Билостенный — Попов», — дал развёрнутый прогноз Адам Богатырёв.
Напомним четвертьфинальные пары турнира Гран-при PFL: Валентин Молдавский и Сергей Билостенный, Александр Романов и Тимоти Джонсон, Пуйя Рахмани и Абрахам Бабли, а также Линтон Васселл и Олег Попов. Исходя из сетки, прогноз Богатырёва вполне может оказаться точным. Хотя предсказать победителя известный боец не взялся.
Читайте также:
«Прославляет Россию больше, чем футбол»: Гор Азизян призвал не бросать тень на ММА
Российский блогер Милохин выиграл второй боксерский бой подряд
Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант
Александр Бойцов